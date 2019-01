''Pàighibh £2.5m dhan Chomhairle''

Image caption Bha baile Inbhir Nis am measg nam bailtean far an deach sochair ùr An Creideis Coitcheann a chur air bhonn ann an 2013.

Bu chòir do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte còrr' s £2.5m a thoirt do Roinn na Gàidhealtachd gus am pàigheadh air ais 'son na chosg iad air siostam ùr nan sochairean - a-rèir fhir de bhuill-phàrlamaid na sgìre.

Choinnich Drew Hendry, a tha na bhall do dh'Inbhir Nis, Inbhir Narann, Bàideanach agus Srath Spè ri Ministear na h-Obrach, Alok Sharma BP, mun ghnothach.

Uile gu lèir, chosg a' Chomhairle £2.5m air a' phròiseact a chaidh a stèidheachadh le Riaghaltas Westminster.

Bha baile Inbhir Nis am measg nam bailtean far an deach sochair ùr An Creideis Coitcheann a chur air bhonn ann an 2013.

Tha daoine a-ni a' faighinn aona shochair seach a' sia mar a b 'àbhaist.

Ach tha duilgheadasan air a bhith an cois an sgeama - an dà chuid do dhaoine a tha a' dèanamh tagraidh air a shon agus cuideachd dhan ùghdarras ionadail.

Tha cuid a' faighinn tàire am màl aca a phàigheadh agus tha sin a' fàgail gu bheil a' Chomhairle gann.

Cùis nàire

Dh'innis ball-pàrlamaid Inbhir Nis, Inbhir Narann, Bhàideanach agus Srath Spè gur e cùis nàire th' ann gun tàinig air an ùghdarras ionadail an t-airgead a phàigheadh sa chiad dol a-mach.

Dh'iarr Drew Hendry air Riaghatlas Westminster an t-suim airgid sin a phàigheadh air ais dhan Chomhairle cho luath sa ghabhas.

Thuirt e gu bheil e gu math dòchasach gun tachair sin.