Iomagain mu fharaidhean nas àirde aig amannan trang

Image caption Faodaidh na ticeadan airson nan aiseagan aig na h-àmanan as trainge a bhith gu math gann.

Cha dèanadh àrdachadh ann am faraidhean aiseig aig na h-àmannan as trainge ach cron air turasachd do na h-eileanan.

Sin beachd Ailein MhicCoinnich, a bha ùine mhòr ri leasachadh turasachd.

Tha Riaghaltas na h-Alba a' beachdachadh an-dràsta air faraidhean nas daoire nuair a tha aiseagean trang agus nas saoire nuair nach eil.

Dh'innis Rùnaire na Còmhdhail do Chomataidh na h-Eaconomaidh Dùthchail ann am Pàrlamaid na h-Alba Diciadain gu bheil seo am measg grùnn roghainnean air a bheilear a' beachdachadh.

Bha Mìchael MacMhathain a' bruidhinn agus seirbheisean aiseig air a bhith fo chuideam le na th' ann de dhaoine gan cleachdadh.

Dh'innis e gur dòcha nach bi feum air siostam mar seo a chur an sàs air gach slighe, ach dìreach air cuid dhiubh agus aig àmannan nuair a tha fèill mhòr air ticeadan.

Cron

Thuirt Ailean MacCoinnich gun tàinig an naidheachd mar chloich às an adhar.

''Ma tha thu a' gluasad dhaoine bho Dhisathairne, bheir sin buaidh air na làithean a tha iad a' cur seachad anns na h-Eileanan.

"'S dòcha gun can iad riutha fhèin, ma tha na prìsean a' dol a dh'àrdachadh, tha sinne a' dol a chaitheamh là neo là a bharrachd air tìr-mòr an àite a thighinn tarsainn agus pàigheadh nam faraidhean as àirde.''

Dh'innis e gum feumadh dòigh-smaoineachaidh dhaoine agus gnìomhachas na turasachd gu lèir atharrachadh, mar eisimpleir cuin a bha taighean samhraidh agus eile rim faotainn.

Thuirt e cuideachd; ''Ach mas ann a' foillseachadh cothrom dhan Riaghaltas a bhith togail barrachd airgid, uill, chan eil sinn dol a chuideachadh sinne, an Riaghaltas neo luchd-turais air dòigh sam bith.''

Tàladh dhaoine

Agus chan eil Mgr MacCoinnich den bheachd gu bheil na sgeamaichean a thug prìsean a-nuas air a bhith ro shoirbheachail.

''Cha ghabh càil sam bith a tha tàladh dhaoine a bhith ro shoirbheachail.

"Chaidh strì làidir a dhèanamh airson RET sa chiad dol a-mach.

''Chan e gluasad phlanaichean dhaoine, ach a bhith dèanamh fuasglaidhean airson a bhith dèanamh cuideachadh le na planaichean aca a rèir mar a tha iad fhèin ag iarraidh'', thuirt e.

Thuirt Mgr MacCoinnich gu bheil daoine an dèidh a bhith ag iarraidh an dàrna bàt'-aiseig air an t-seirbheis eadar Ulapul agus Steòrnabhagh bhon a chaidh RET a chur air bhonn.

'''S e rud den t-seòrsa sin a bheir an cuideam air falbh agus a bheireadh barrachd roghainnean dha daoine cuin a thigeadh iad, ciamar a thigeadh iad agus a bhith pàigheadh phrìsean a bha iomchaidh, rud a tha RET a-muigh airson a dhèanamh.''

Thuirt Mìchael MacMhathain gum biodh co-chomhairle phoblach ann mus tachradh a leithid, nan tachradh e idir.