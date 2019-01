Cungaidhean leigheis

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a'dèanamh cinnteach nach bi cungaidhean leigheis gann an dèidh Bhrexit. Tha cungadairean ann an Sasainn ag ràdh gu bheil e doirbh dhaibh feadhainn de na drugaichean as cumanta fhaighinn 's gu bheil iad nas daoire agus gur e Brexit as coireach gu ìre. Tha Roinn na Slàinte ann an Sasainn a' cumail a-mach ge-tà nach eil gainnead sa mhòr-chuid de na drugaichean as cumanta.

Brexit

Tha am Prìomhaire agus a sgioba a' bruidhinn ri buill-phàrlamaid an-diugh a-rithist mu shlighe air adhart do Bhrexit. Tha Ceannard nan Làbarach Jeremy Corbyn gu daingeann a'diùltadh pàirt sna còmhraidhean sin mura geall Theresa May nach fhàg Breatainn an t-Aonadh Eorpach gun aonta.

Cùmhnantan aiseig

Tha Caledonian Mac a' Bhriuthainn agus dà chompanaidh eile a' feuchainn air a' chùmhnant 'son sheirbheisean aiseig Arcaibh 's Shealtainn a bhios a' tòiseachadh as ùr san Damhair am-bliadhna. Tha Serco Northlink a tha air a bhith a' ruith nan seirbisean bho 2012 cuideachd san tagradh. Mairidh a' chùmhnant ùr, sa bheil luach trì cheud, trì fichead 's deich millean not, 'son ochd bliadhna. Thuirt Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, gur ann aig an riaghaltas a bhios smachd air faraidhean agus clàran-ama.

Deugaire

Tha polais am beachd cladhach air fearann air Taobh Siar Dhùn Breatainn 'son deugaire a chaidh a dhith bho chion còrr 's dà fhichead bliadhna 's trì. Chaidh Mary Duncan, a bha 17, a dhìth bho a dachaidh ann am Bonhill ann an 1976.

Ceinia

Chaidh an duine a tha fo amharras gur e bha air cùlaibh na h-ionnsaigh ann an Ceinia Dimàirt a chuir an greim. Chaill aon duine thar fhichead am beatha nuair a thug buidheann Islamach ionnsaigh air taigh-òsda agus oifisean anns a' phrìomh bhaile, Nairobi.

Figearan reic

Tha figearan oifigeil ag ràdh gun deach nas lugha de stuth a reic san Dùbhlachd. Bha an àireamh, a rèir Oifis nan Staitistig Nàiseanta, sìos 0.9 'san Dùbhlachd seach mar a bha san t-Samhainn. Thuirt an ONS gu robh crìonadh anns an h-uile roinn ach biadh agus connadh.

Seirbheisean adhair

Fhuair port adhart Inbhir Nis brosnachadh le dearbhadh air seirbheisean ùra gu ruige Mallorca aig àm nan saor laithean san Damhair. Bidh a' chompanaidh Jetsgo a' toirt trì seirbheisean gu ruige Palma as t-fhoghar. Tha seo às dèidh dhan chompanaidh Duidseach KLM innse gu bheil iadsan a' cur tuilleadh sheirbheisean eadar Inbhir Nis agus Amsterdam aig àirde an t-samhraidh.