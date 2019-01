Tubaist bhàsmhor faisg air Farrais

Image copyright JASPERIMAGE Image caption Thachair an tubaist air an A96, faisg air Pàirc Ghnìomhachais Fharrais.

Tha fireannach air bàsachadh às dèidh tubaist le bhan agus ceithir càraichean faisg air Farrais.

Thuirt na poilis gun bhàsaich am fireannach, 61 bliadhna a dh'aois, ann an Ospadal Rìoghail Obar Dheathain às dèidh dha a bhith air a thoirt ann ann an heileacoptair.

Thachair an tubaist air an A96, sear air Farrais, mu 17:00 Diardaoin.

Chaidh triùir fhireannach eile a bh' anns an tubaist a thoirt gu Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn airson cùraim.

Tha na poilis ag iarraidh air duine sam bith a chunnaic an tubaist fios a chur thuca.