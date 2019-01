Cupa na h-Alba

Image copyright SNS Group Jeff Holmes

Bidh an dà chuid Caley Thistle Inbhir Nis agus Ross County a' cluich anns a' cheathramh chuairt de Chupa na h-Alba Disathairne.

Bidh Ross County, a th' aig mullach an Championship, air falbh bhon taigh an aghaidh Thobar na Màthair, a th' anns an naoidheamh àite anns a' Phrìomh Lìog.

Thuirt an co-mhanaidsear, Stuart Kettlewell, gu bheil iad a' coimhead air adhart ris a' ghèam, ged a tha iad air an dà ghèam mu dheireadh aca anns an lìog a chall.

Chan eil fhios am bi Don Cowie fut airson cluiche.

Caley Thistle

Tha trioblaidean air a bhith aig Caley Thistle Inbhir Nis le cluicheadairean air an goirteachadh agus tinn bho chionnn ghoirid cuideachd.

Bidh Caley Thistle, a bhuannaich an copan ann an 2015, an aghaidh Chille Brìde an Ear, bho Lìog na Galltachd.

Ged a tha iad tòrr nas ìsle na ICT anns na lìogan, tha manaidsear sgioba Inbhir Nis, Iain Robastan, ag ràdh gum faodadh iad a bhith cunnartach anns a' chupa.

Spèis

Bha e ag ràdh gu bheil spèis aca dhaibh agus gu bheil cuideigin air an coimhead dà thuras dhan chluba.

Cuideachd, tha fear de sheann chluicheadairean ICT, Dàibhidh Proctor, a' tilleadh gu tuath Disathairne is e a-nis a' cluiche do Chille Brìde an Ear.

Bha Proctor, a chluiche do Chaley Thistle eadar 2003-2006, agus a-rithist eadar 2007-2012, ag ràdh gu bheil e a' coimhead air adhart ris a' ghèam gu mòr.

Bidh Elgin City air falbh bhon taigh an aghaidh Hibs.