Seirbheis adhair ùr Inbhir Nis gu Mallorca

Image caption Thuirt manaidsear Port-Adhair Inbhir Nis, Graeme Bell, gur e fìor dheagh naidheachd a th' ann dhaibhsan agus dhan luchd-siubhail.

Tòisichidh seirbheis adhair ùr eadar baile Inbhir Nis agus Mallorca as t-fhoghar.

Bidh trì seirbheisean ri fhaotainn san Dàmhair.

Tha an naidheachd a' tighinn agus a' chompanaidh Dhuidseach KLM air innse gun tig leudachadh air an t-seirbheis aca gu Amsterdam as t-samhradh.

Bith itealain JetsGo a' sgèith gu Palma air 12mh, 19mh agus 26mh dhen Dàmhair.

Thuirt manaidsear Port-Adhair Inbhir Nis, Graeme Bell gur e fìor dheagh naidheachd a th' ann dhaibhsan agus dhan luchd-siubhail.