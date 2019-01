Cead ga iarraidh airson 27 pròiseictean gaoithe

Bidh mòran a bharrachd thuathan-gaoithe mòra ann an Alba ma bheir Riaghaltas na h-Alba cead dhan a h-uile sgeama air a bheil iad a' beachdachadh an-dràsta.

Air feadh Alba, thairis air an deich bliahdna mu dheireadh, thug iad cead do 67 pròiseict nas motha na leth-cheud megawatt.

Bha daoine a' strì nan aghaidh glè thric is iad draghail mu cho mòr sa bhiodh na crainn agus mun bhuaidh a bheireadh na pròiseictean air an àrainneachd.

Tha ministearan air innse a-nis gu bheil cead-dealbhachaidh ga iarraidh an-dràsta airson 27 eile.

Bhiodh sia aca air Ghàidhealtachd, còig an Earra-Ghàidheal agus dhà ann an Mhoireabh.

Chan innseadh neach-labhairt do Riaghaltas na h-Alba cuine a thèid co-dhùnadh am faigh na pròiseictean cead, no co-mheud pròiseict a tha dualtach cead fhaighinn.