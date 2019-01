Obair càraidh air alt-aiseig Cholla

Image copyright Getty Images

Bidh buaidh air seirbheisean aiseig ann an Eilean Cholla an t-seachdain seo is obair a' dol air adhart air alt-aiseig an eilein.

Dh'innis CMAL gun do sheall sgrùdadh air an alt-aiseig ann an Colla gu bheil feum air ròpannan uèir ùra a chur an sàs.

Thèid an obair a dhèanamh ann an dà phàirt.

Tòisichidh e às dèidh dhan aiseag falbh aig 12:45f. Dimàirt.

Cha bhi an ath-sheòladh 'son chàraichean ann gu madainn Disathairne.

Luchd-coiseachd

Thèid an dàrna pàirt den obair air adhart eadar Diluain is Diardaoin an ath-sheachdain.

Bidh seirbhisean ann airson luchd-coiseachd, ach thathas ag iarraidh air daoine sùil a thoirt air làraich-lìn Chal Mac mus siubhail iad.

Thèid an tuilleadh obrach a dhèanamh air an alt-aiseig an Colla san Dàmhair.

Bidh obair cuideachd a' dol air adhart air an alt-aiseig air an Tairbeart sna Hearadh aig deireadh a' Ghearrain.