Draghan mu ghainnead gluasad eadar companaidhean cumhachd

Image copyright Getty Images

'S e daoine air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-eileanan as motha a tha as dualtaiche gun gluasad eadar companaidhean cumhachd 'son airgead a shàbhaladh.

Tha seo a rèir rannsachaidh a rinneadh le Buidheann Comhairleachaidh a' Phobaill (CAB).

Fhuair a' bhuidheann chathrannais a-mach gu bheil sgaraidhean mòra eadar diofar sgìrean a-thaobh cho deònach - neo cho eu-coltach, sa tha daoine gluasad eadar companaidhean.

A rèir na buidhne, dh'fhaodadh sin mu £150 sa bhliadhna a shàbhaladh sa chumantas.

Ach anns na h-Eileanan an Iar, air a' Ghàidhealtachd agus ann an Earra Ghàidheal is Bòd, tha nas lugha na 15% de thaighean a' gabhail brath air na sàbhalaidhean a tha a' tighinn an cois a bhith a' gluasad.

Tha sin an coimeas ri sgìrean mar Shiorrachd Rinn Friù an Ear, far a bheil 22% de dhachaighean a' faighinn buannachd às na h-aontaidhean as saoire.

Thuirt Buidheann Comhairleachaidh a' Phobaill gu bheil a' mhargaid ag atharrachadh le àrd phrìs air prìsean cumhachd, ach gu bheil dòighean ann fhathast sàbhalaidhean mòra a dhèanamh.