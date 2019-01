Riochdairean croitearachd draghail mu Bhrexit

Tha Caidreachas Croitearachd na h-Alba ag ràdh gu bheil mar a tha Westminster a' làimhseachadh Bhrexit dìreach uabhasach agus tha iad a' toirt rabhadh seachad gum biodh a bhith a' fàgail an EU as aonais aonta na bhuille gu math mòr do chroitearan.

Thuirt Russell Mac a' Ghobhainn, cathraiche a' chaidreachais, gu bheil iomagain gu math mòr ann a-nise gu faodadh cìsean malairt air feòil agus air stuthan àiteachais a bhith ciallachadh gun cur daoine an cùl ri croitearachd gu siorradh bràth.

Bha e ag ràdh gu bheil a h-uile duine air an sàrachadh leis na tha a' tachairt aig Westminster.

Thuirt e gun dèanadh Brexit gun aonta cron mòr air croitearachd.

Bidh am Prìomhaire, Theresa May, ag innse dha na Cumantan Diluain ciamar a tha i airson leantainn oirre le Brexit às dèidh dhi an bhòt air an aonta aice a chall.