Image copyright SNS Group Jeff Holmes

Bidh dàrbaidh Gàidhealach ann an Cupa na h-Alba, is Caley Thistle Inbhir Nis gu bhith a' siubhail a dh'Inbhir Pheofharain anns an ath chuairt.

Fhuair Ross County dhan t-sia deug mu dheireadh às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Tobar na Màthar 2-1 air falbh bhon taigh.

Bhuannaich Caley Thistle 4-0 an aghaidh Chille Bhrìde an Ear, bho Lìog na Galltachd, aig an taigh.

Geamannan na Còigeimh Cuairte

Ross County v Caley Thistle Inbhir Nis

Hibernian v Raith Rovers

Cille Mheàrnaig v Cùl Dùn Beithe no Rangers

Hearts v Auchinleck Talbot

St Mirren v Dundee United

East Fife v Partick Thistle

Obar Dheathain no Stenhousemuir v Dùn Dè no Queen of the South

Celtic v St Johnstone

Thèid na geamannan a chluiche air an 9mh agus an 10mh latha dhen Ghearran.