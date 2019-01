Mì-thoileachadh mu mholadh airson faraidhean aiseig

Image copyright Getty Images Image caption Tha turasachd fìor chudromach dha na h-Eileanan Siar, a-rèir Ùisdein Robastain.

Tha Ball Pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar air bruidhinn a-mach mu mholadh gus faraidhean aiseig a chur suas aig na h-amannan as trainge dhen bhliadhna.

Bha Alasdair Allan ag ràdh gum bu chòir dhan riaghaltas a bhith a' feuchainn ri luchd-turais a thàladh dha na h-Eileanan Siar aig amannan sàmhach dhen bhliadhna seach a bhith ag iarraidh orra barrachd a phàigheadh aig amannan trang.

Tha ministearan a' beachdachadh air faraidhean àrdachadh nuair a tha na h-aiseagan trang agus an ìsleachadh nuair nach eile uiread de dh'iarrtas ann.

Bàtaichean eile

Thuirt Maighstir Allan: "'S e cnag na cùise nach eil rùm gu leòr air bàtaichean aiseig as t-samhradh - tha feum air bàtaichean eile".

"An-dràsta, feumaidh sinn rud no dhà eile a dhèanamh ge-tà, agus aig mullach na liosta, bu chòir an siostam bucaidh aig CalMac a chur ceart air sgàth 's nach eil e ag obair."

Bha e ag ràdh gum bi an siostam ag ràdh gu bheil bàtaichean làn nuair a tha rùm air fhàgail orra.

Roghainnean

Thuirt Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, gun robh am moladh gus prìsean a chur suas aig amannan trang am measg ghrunnan roghainnean ris an robh iad a' coimhead.

Cha tachair càil gun co-luadar poblach, agus tha Comhairle nan Eilean Siar air leigeil fhaicinn nach eil na molaidhean a' còrdadh riutha.

Tha Cathraiche Còmhdhail Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robastan, air coinneamh iarraidh le Rùnaire na Còmhdhail anns an aithghearrachd.

Tha e ag ràdh gu bheil e airson a dhèanamh soilleir nach tèid gabhail ris a' bheachd.

Thuirt Maighstir Robastan gun do rinn RET diofar mòr dha na h-Eileanan Siar agus gu bheil an sgìre gu mòr an eisimeil turasachd.