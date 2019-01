Thàinig àrdachadh 0.4% air prìs thaighean air a' mhargaidh nàiseanta air a' mhìos seo.

Sin an t-àrdachadh as ìsle aig an àm seo den bhliadhna bho 2012.

Tha na figearan am bliadhna a' fuireach aig an aon ìre ris an-uiridh - ach tha cùisean a' coimhead nas fheàrr aig tuath.

Seo Seonaidh MacCoinnich le tuilleadh.