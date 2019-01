Cha dèan math a' Ghàidhlig a làimhseachadh mar rud bho thaigh-tasgaidh, 's feumaidh an òigridh a bhith air am misneachadh a bhith ga bruidhinn. Sin an teachdaireachd a bh' aig a' BhPA Ceit Fhoirbeis a-raoir, 's i a' lìbhrigeadh a' chiad òraid chuimhneachaidh do dh'Iain MacLeòid ann an Dùn Èideann. Ged a tha pailteas phoileasaidhean ann, thuirt i gu bheil misneachd aig bun na cùise ...