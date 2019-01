Dhearbh a' chompanaidh conaltraidh TalkTalk gun dùin iad an t-ionad aca ann an Steòrnabhagh as t-samhradh.

Chaidh an naidheachd a sgaoileadh dhan luchd-obrach ann an Leòdhas Diciadain.

Dh' innis iad dhaibh gun robh iad a' tarraing an luchd-obrach ri chèile ann an ionad ann am Manchester.

Tha còrr air 60 ag obair ann an ionad Steòrnabhaigh, ach chan eil fhios aig an ìre seo an tèid tairgsean obrach a thabhann orra ann an Sasainn.