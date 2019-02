£4.228m a bharrachd airson Comhairle na Gàidhealtachd

A dh'aindeon diofar fhigearan a nochdadh a thaobh dè an t-airgid a bharrachd a gheibh comhairlean ionadail bho bhuidseat na h-Alba, tha Comhairle na Gàidhealtachd ag ràdh gur e £4.228m a gheibh iadsan.

Thuirt Ceannard a' Bhuidseit aig a' Chomhairle, Alasdair MacFhionghuin gu bheil seo a' toirt beagan soillearachaidh dhaibh a thaobh dè bhios fainear dhaibh thairis air a' bhliadhna a tha romhainn.

"Feumaidh sinn beachdachadh air dè an dòigh is fheàr 'son an t-airgid seo a chosg, aig àm far a bheil an cùl-stòr ionmhais againn nas ìsle na bhiodh an dùil 's tha sin a' fàgail chùisean cunnartach dhuinn".

Thug an riaghaltas cead do dh'ùghdarasan ionadail airgid a bharrachd a thogail le a bhith a' cur cìs-comhairle nas àirde air a' choimhearsnachd.

Àrdachadh cìse

Bha comas aig comhairlean a' chìs a chur suas 3%, ach a-nis faodaidh iad a chur suas nas àirde.

Fhuair a' chomhairle tòrr fiosrachaidh bhon mhòr-shluaigh a thaobh ciamar a bu chòir dhaibh airgid a thoirt a-steach, ach thuirt Mgr MacFhionghuin gu bheil iad mothachail gu bheil mòran duilgheadasan ionmhais aig gu leòr de theaghlaichean.

"Feumaidh sinn a bhith cùramach a thaobh mar a chleachdas sinn na cumhachdan seo". thuirt e.

Bidh Comhairle na Gàidhealtachd a' dèanamh co-luadair phoblaich a thaobh cìs-turasachd nas fhaide air a' mhìos seo.