Companaidh Ghearmailteach a' sireadh cùmhnant aiseigean a tuath

'S e companaidh à ceann a tuath na Gearmailt an treas companaidh a tha a' sireadh cùmhnant airson seirbhisean aiseig a chumail ri Sealtainn is Arcaibh.

Tha a' chompanaidh FRS stèidhichte ann am baile Flensburg, far an deach am bàta-aiseag an MV Loch Shìophoirt a thogail.

Tha dùil gun tèid innse san Iuchair an e iad fhèin, Cal Mac, no Serco a gheibh cùmhnant luach faisg air £400m.

Tha Serco air a bhith a' ruith sheirbheisean aiseig nan Eileanan a Tuath bho 2012.

Tha iad ag obrachadh trì bàtaichean aiseig luchd-siubhail agus dà shoitheach bathair.

Farpais

'S ann le CMAL a tha na bàtaichean, agus thèid an toirt dhan chompanaidh a bhuannaicheas an fharpais.

Tha Cal Mac, a tha ruith sheirbheisean aiseig a' chosta an iar, a' strì airson a' chùmhnant cuideachd, agus tha e a-nis air a thighinn am follais gur e FRS, companaidh Ghearmailteach an treas companaidh.

Tha iadsan stèidhichte ann am Flensburg, ach tha iad air fàs bho a bhith a' ruith sheirbheisean aiseig anns a' Ghearmailt fhèin, gu 24 companaidh aiseag air feadh na Roinn Eòrpa, ceann a tuath Aimeireaga agus ceann a tuath Afraga, le aiseagan de gach seòrsa.

Cha chanadh a' chompanaidh mòran ach gun do dhearbh iad gun robh ùidh aca anns a' chùmhnant a tha luach £370m.

Feumaidh na tairgsean airson na seirbheis a bhith a-staigh ro dheireadh a' Mhàirt, agus thèid innse san Iuchar cò bhios a' ruith na seirbheis airson na h-ath ochd bliadhna.