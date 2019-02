Luchd-iùil gam baileatadh airson stailc

Thèid baileat a chumail am measg luchd-iùil nam plèanaichean aig Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIAL) airson stailc.

Nochd buill an aonaidh Prospect taic làidir airson stailc ann am baileat eile a chaidh a chumail san Damhair.

'S ann air pàigheadh a tha iad a' gearain, agus Prospect ag ràdh gu bheil beàrn eadar na tha luchd-obrach HIAL a' cosnadh, agus na tha luchd-iùil a tha ag obair aig companaidhean eile a' cosnadh.

Thuirt Prospect gu bheil sin ag adhbharachadh gainnead luchd-obrach, 's gu bheil sin a' cur na seirbheis ann an cunnart mura tèid aig HIAL air luchd-iùil fhastadh agus a chumail.

'S ann le Riaghaltas na h-Alba a tha HIAL.

Na bu thràithe den t-seachdain seo dhiùlt Ministearan an Riaghaltais cùis ghnìomhachais a bha Prospect air ullachadh còmhla ri HIAL air thoiseach air an Nollaig ann an oidhirp a' chùis a' rèiteach, 's a bha a' sealltainn na beàirn pàighidh a th' ann.