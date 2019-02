Bana-eucoirich

Tha meur den Riaghaltas, Ceartas Coimhearsnachd na h-Alba, ag ràdh gum feum barrachd roghainnean a bhith ann seach a bhith a' cur binn phrìosain air boireannaich a tha ri eucoir. Thuirt ceannard na buidhne, Karen McCluskey, gu bheil an àireamh de bhoireannaich anns a' phrìosan ann an Alba ag èirigh, oir nach eil roghainnean coimhearsnachd ri fhaighinn anns a h-uile àite. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' cur barrachd airgid mu choinneimh phròiseactan ceartais choimhearsnachd.

TSB

Dh'fhoillsich banca an TSB gun do dh'fhulaing iad call ro chìsean de bheagan is £105m thairis air a' bhliadhna a dh'fhalbh. Rinn am banca prothaid de bharrachd air £160m ann an 2017, ach chaidh an glacadh ann an staing IT anns a' Ghiblean an-uiridh a ghlais suas ri 1,900,000 luchd-cleachdaidh a-mach às na cùmhnantan banca aca.

Lunnainn

Tha poilis ann an Lunnainn a' sireadh màthar leanabain a chaidh fhàgail ann am pàirce air taobh sear a' bhaile an-raoir. Fhuaireas an nighean bheag ann an sgìre Newham air oidhche fhuar reòta. Tha e air a thuigsinn gu bheil i ann an suidheachadh cothromach anns an ospadal. Thuirt Scotland Yard gu bheil iad a' sìor fhàs an-fhoiseil mu shlàinte a màthar.

Luchd-iùil Phlèanaichean

Thèid baileat stailc a chumail am measg luchd-iùil a th' air am fastadh le Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean Eta. Tha an t-aonadh Prospect ag ràdh gun do sheall bhòt a chaidh a chumail anns an Damhair gu bheil taic làidir ann airson stailc. Tha mì-thoileachas am measg luchd-iùil anns a' cheann a tuath gu bheil na h-ìrean pàighidh aig HIAL nas miosa na an tuarastal a tha ri fhaotainn anns a' chòrr den ghnìomhachas.

Jeremy Hardy

Agus tha luaidh ga dhèanamh air an sgeulaiche èibhinn Jeremy Hardy a chaochail an-diugh sa mhadainn. Bha e 57, agus bha e air a bhith a' fulang le aillse. Thairis air na bliadhnaichean choisinn e cliù mar aon de na daoine as èibhinne a bha a' nochdadh air an àrd-ùrlar, telebhisean agus rèidio ann am Breatainn. Bha e gu h-àraid aithnichte airson a bhith a' nochdadh air Radio 4 air prògraman mar an News Quiz, agus I'm Sorry I Haven't a Clue.