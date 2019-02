Bhenesuela

Tha Breatainn, an Spàinn, an Fhraing agus dùthchannan Eòrpach eile ag ràdh gu bheil iad ag aithneachadh cheannard nan dùbhlannach ann am Bhenesuela, Juan Guaidó, mar cheannard eadar-amail na dùthcha. Tha na Stàitean Aonaichte air taic a chur ris mar-thà. Tha seo a' tighinn às dèidh mar a dhiùlt an Ceann-Suidhe Maduro taghaidhean a ghairm. B' e Là na Sàbaid an ceann-là a chaidh a chur roimhe airson sin a dhèanamh. Tha an Ruis, a tha a' cur taic ris a' Cheann-Suidhe, ag ràdh gu bheil dùthchannan Eòrpach a' gabhail cus ghnothaich ri Bhenesuela.

Brexit

Thuirt Riaghaltas na h-Èireann nach cum iad còmhraidhean ris an Rìoghachd Aonaichte mu dheidhinn a bhith a' cleachdadh teicneòlais gus dèanamh cinnteach nach bi crìoch chruaidh eadar Èirinn agus Èirinn a Tuath. Tha iad ag ràdh nach gabh an teicneòlas aig an dà dhùthaich mar thà a bhith air a chleachdadh airson crìoch chruaidh a sheachnadh.

NHS na h-Alba

Chaidh dàil às ùr a chur air planaichean Riaghaltas na h-Alba airson dèiligeadh ri dìth luchd-obrach anns an NHS. Chan eil fhios cuin a thèid na planaichean fhoillseachadh ged nach robh riamh uiread de dhaoine ag obair ann an slàinte agus cùram sòisealta tha gainnead ann le cuid de dhreuchdan mar àrd-dhotairean agus nursaichean. Bha dùil gun deadh planaichean fhoillseachadh airson dèiligeadh ris an trioblaid an-uiridh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' dèanamh oidhirp mar thà gus luchd-obrach fhastadh agus a chumail, mar a bhith a' toirt barrachd airgid dha nursaichean a tha a' trèanadh, agus a bhith a' brosnachadh dhaoine gus obraichean a ghabhail air an tuath.

Gnìomhachas na h-Ola 's a' Ghas

Tha aithisg bho Chomataidh Albannach Thaigh nan Cumantan ag ràdh gum feum gnìomhachas na h-ola agus a' ghas anns a' Chuan a Tuath taic-airgid riaghaltais airson cumail a' dol bliadhnaichean eile. Thuirt a' chomataidh gum feum ceumanan a bhith air an gabhail gu sgiobalta airson an gnìomhachas a dhìon. Tha Riaghaltas Westminster air cantainn gun seall iad ri molaidhean na h-aithisg. Thuirt a' bhuidheann ghlèidhteachais Friends of the Earth gum bu chòir dhan chomataidh a bhith nas mothachaile mu dheidhinn Blàthachadh na Cruinne.

Iain Vigers

Tha dùil gun deach Iain Vigers aig Ross County a chur an grèim an Inbhir Nis. Tha Vigers, a bhios a' cluiche ann am meadhan na pàirce, 30 bliadhna de dh'aois. Thuirt Ross County gun robh fios aca gun deach fear de na cluicheadairean aca a chur an grèim ann am meadhan Inbhir Nis ann an uairean beaga na maidne an-dè.