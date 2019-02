Tha dragh mòr ann an Gallaibh agus e air nochdadh gum b' fheudar do mhàthair le naoidhean nach robh ach trì làtha a dh'aois trèana fhaighinn dhachaigh gu Inbhir Ùige. Bha'm boireannach agus an leanabh a' rugadh le caesarean còrr is ceithear uairean a thìde air an trèana à Inbhir Nis.