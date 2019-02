Cobhair an Loch Abar - taobh Teagsas

Chaidh cobhair a dhèanamh air fear a dh'fhàs tinn aig a' bhothan iomallach aige ann an Loch Abar an dèidh mar a chaidh siognal bhon inneal-rabhaidh aige a thogail anns na Stàitean Aonaichte.

Bidh an duine, a tha na 70an, a' cleachdadh an inneil gach Didòmhnaich airson fios a chur air a theaghlach gu bheil e ceart gu leòr, agus e a' fuireach far a' ghriod.

Ach air an deireadh-sheachdain a dh'fhalbh, 's ann a chleachd e e airson brath SOS a chur a-mach.

Chaidh an siognal a thogail ann an Houston, Teagsas.

Chaidh heileacoptair nam Maor-Cladaich agus Sgioba Teasairginn Bheanntan Loch Abair a dhèanamh cobhair air, 's lorg iad e 's e gu math tinn.

Chaidh a sgèith gu Tòr Lunndaidh, faisg air a' Ghearasdan, agus an uair sin a thoirt ann an carbad-eiridinn gu Ospadal a' Bhelford sa bhaile.

Thuirt Neil Blewett bho na Maoir-Chladaich, mura b' e gun do chuir an duine a-mach brath SOS, le fiosrachadh mu càite an robh e, nach robh fhios air a bhith aca gun robh e ann an èiginn, 's gun do shàbhail siud a bheatha.

Thathas a' tuigsinn gu bheil e a-niste a' dèanamh gu math san ospadal.