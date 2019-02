Taghadh Chupa Eilean an Fhraoich

Image copyright An Taobh Siar Image caption An Taobh Siar

Chaidh an taghadh a dhèanamh airson Cupa Eilean an Fhraoich 2019.

Rinneadh an taghadh air a' phrògram Siubhal gu Seachd le Pluto air BBC Radio nan Gàidheal.

Tha an àireamh de sgiobaidhean san fharpais air a dhol an àirde gu ochd am-bliadhna leis gu bheil sgìre Ùig/Beàrnaraigh air sgioba a chur air adhart.

B' ann ann an 1986 a chluich iad san fharpais mu dheireadh.

Tha an taghadh mar a leanas:

A' Chiad Chuairt - 24.6.19 is 01.07.19

Am Bac - Càrlabhagh

Na Lochan - Nis

An Taobh Siar - Na Hearadh

An Rubha - Ùig/Beàrnaraigh

Leis gu bheil Càrlabhagh agus Ùig/Beàrnaraigh a' cluich nan geamaichean aca aig pàirce Chnoc nan Coilleach, dachaigh Chàrlabhaigh, bidh a' chiad geama eadar An Rubha is Uig/Beàrnaraigh air a chluich ann an Càrlabhagh gus nach bi dà gheama air an aon phàirc air an aon oidhche.

'S iad an Taobh Siar an cupa ann an 2018.

'S ann am Barbhas a bhios a' chuairt dheireannach am-bliadhna.

Thèid an geama air adhart Dihaoine an 2mh là den Lùnastal.