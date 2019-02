Co-obrachadh a dhìth air crìonadh sluaigh

Image copyright Chris Downer/Geograph

Feumaidh oighreachdan coimhearsnachd agus buidhnean leasachaidh gu lèir tighinn còmhla gus beachdachadh air mar a ghabhas stad a chur air crìonadh sluaigh ann an sgìrean iomallach.

Sin a rèir chathraiche Urras Oighreachd Ghabhsainn, Agnes Rennie, agus rannsachadh fad 40 bliadhna ann an Nis an Lèodhas a' sealltainn gu bheil an àireamh sluaigh air tuiteam anns a h-uile baile a th' air an oighreachd.

"As b' i dè a chleachd sinn a bhith a' dèanamh chan eil e ag obrachadh a-nis," thuirt a' Bh-Ph. Rennie.

"'S tha fhios againn gu bheil iomadach adhbhar air sin - agus cò idir idir aig a bheil fios dè tha romhainn leis na rudan a tha a' tachairt fada fada air falbh bhon eilean a tha seo ach a bheir buaidh air an eilean.

"Cò aige a tha fios dè tha romhainn le Brexit, agus rudan eile?

"Chan eil sin ag ràdh nach eil cothrom againn coimhead às ùr dè idir a bu chòir dhuinn a bhith a' dèanamh.

Ceistean

"Taigheadas, obraichean - ach a bheil rudan eile anns a' cheist a tha sin nach eil sinn idir fiù 's air coimhead ris?

"Bho chionn trì bliadhna rinn sinn còmhraidhean ri buidhnean air feadh na sgìre, agus chan eil teagamh sam bith gu bheil ceistean rim freagairt.

"Ach 's dòcha gu bheil againn ri ceum a ghabhail taobh a-muigh na sgìre againn fhìn cuideachd, agus gu dearbha suidhe sìos còmhla ris na buidhnean aig a bheil an t-uallach sin, agus aig a bheil maoin agus luchd-obrach nach eil againne mar bhuidhinn, airson gun urrainn dhuinn coimhead còmhla ach dè ghabhas a dhèanamh," thuirt i.

Thuirt fear de chomhairlichean na sgìre, Coinneach MacLeòid, gum bu choir dhan fheadhainn a tha a' fuireach anns na sgìrean iomallach a bhith air am brosnachadh gus gnìomhachas a stèidheachadh agus obraichean a chruthachadh.

Thuirt Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean gu bheil àrdachadh ann an àireamhan sluaigh am measg nam prìomh-amasan aca agus gu bheil iadsan a' cumail taic ri buidhnean coimhearsnachd gus seirbheisean a leasachadh is obraichean a chruthachadh.