Iasadan gun riadh mu chionneimh sgeama LFASS

Image copyright Getty Images Image caption Thuirt Rùnaire na h-Eaconomaidh Dùthchail gu bheil e mothachail air cho cudromach 's a tha an sgeama LFASS do thuathanaich is chroitearan ann an sgìrean nas iomallaiche agus a tha nas dorra airson beathaichean àrach, agus gur e sin a th' air cùl a' ghluasaid.

Thèid iasadan gun riadh a thabhainn do thuathanaich mhonaidh agus croitearan luach suas ri 90% de na tha iad a' faighinn bho sgeama LFASS airson 2018, leis a' chiad phàigheadh anns a' Ghiblean.

Dh'fhoillsich Rùnaire na h-Eaconomaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, an naidheachd ro choinneimh bhliadhnail Aonadh an NFU ann an Alba Diardaoin.

Thuirt Mgr Ewing gu bheil e mothachail air cho cudromach 's a tha an sgeama LFASS do thuathanaich is chroitearan ann an sgìrean nas iomallaiche agus a tha nas dorra airson beathaichean àrach, agus gur e sin a th' air cùl a' ghluasaid.

Cuideachd dhearbh e gu bheil e fhathast ag obrachadh airson freagairt a lorg air mar a ghabhas an làn-sgeama a thabhainn am-bliadhna agus airson an ath dhà bhliadhna ri thighinn.

Ach thuirt e gum feum sin a bhith air a dhèanamh leis a' cho-theacsa gu bheil atharrachaidhean air fàire le siostaman riaghlaidh na Roinn Eòrpa agus buidseatan nas teanna.

Thuirt aonadh an NFU gun robh iad fhathast daingeann ann a bhith a' toirt atharrachaidhean pongail gu buil airson taic a thoirt do thuathanaich, le sgìrean nach eil cho fàbharach mar phàirt dheth sin.