Muilleann Chàrlabhaigh dùinte

Tha Muileann Chlò Chàrlabhaigh ann an Leòdhas air dùnadh, agus ged a chaidh innse do dheugachadh luchd-obrach gu bheil dòchas ann gum fosgladh i a-rithist an ath-sheachdain, chan eil cinnt ann fhathast.

Ann am beachd eòlaichean a' ghnìomhachais, chan eil Muileann Chàrlabhaigh air a bhith a' dèanamh cho math ris an dà mhuilinn eile bho chionn fhada.

Bho chionn trì bliadhna chaidh a' mhuileann fo stiùir Tony Loftus agus Anna Dhòmhnallaich, ach bha an togalach fhèin fhathast fo smachd Derek Reid, fear-gnothaich a bha uaireigin os ceann Bhòrd Turasachd na h-Alba.

Reic esan a' mhuileann ri Tim Aldred, ged is i fhathast Anna Dhòmhnallach a bha a' stiùireadh obair na muilne.

Tha a' mhuileann air a bhith ag obair dìreach trì làithean san t-seachdain bho chionn ghreis, agus cha d' fhuair duine pàigheadh an t-seachdain seo.

Thuirt Tim Aldred gun do cheannaich e a' mhuileann bho Derek Reid ach nach b' urrainn dha an còrr a ràdh aig an ìre seo.

Chuala mu 15 luchd-obrach Diciadain gun robh a' mhuileann a' dùnadh, agus gum biodh iad uile gun obair, ach gun robh dòchas aig Mgr Aldred gum fosgladh a' mhuileann an ath-sheachdain.

Dhearbh Anna Dhòmhnallach gun robh i air a' mhuileann fhàgail às dèidh trì bliadhna.

Thuirt labhraiche do Chomhairle nan Eilean Siar, a tha fhathast ag iarraidh iasad £80,000 air ais bhon mhuilinn, gun robh fios aca mun t-suidheachadh agus gun robh iad a' cumail sùil air.

Thuirt labhraiche do HIE, a thug £500,000 dhan mhuileann anns an deich bliadhna a dh'fhalbh, gun robh iad a' còmhradh ris an fhear leis a bheil a' mhuileann feuch am b' urrainn dhaibh taic a thoirt dha, ach nach do ruig na còmhraidhean sin co-dhùnadh fhathast.