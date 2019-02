Ròbotan agus còbotan

Dh'fhaodadh ròbatan agus còbotan a bhith nam buannachd do luchd-gnìomhachais air Ghàidhealtachd seach a bhith nan call - 's e sin a chuala a' chiad cho-labhairt air a' chuspair ann an Alba.

Chaidh innse do ghnìomhachasan ann an Inbhir Nis nach ann ag amas air faighinn cuidhteas an luchd-obrach a bhiodh seo, ach leudachadh agus leasachadh a dhèanamh air an obair aca.

Sin a tha am facal "còbot" a' ciallachadh - ròbot a dh'obraicheas còmhla riut, seach nad àite.

"Tha sinn ag iarraidh a bhith ag obair còmhla ris na companaidhean air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan tòrr a bharrachd," thuirt Teàrlach MacLeòid bho Ionad an Innleadaireachd Ultrasonic aig Oilthigh Shrath Chluaidh.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil tòrr cothruim ann a bhith a' dèanamh sin, agus gum bi tòrr rudan math ri dhèanamh.

"Tha feadhainn air Ghaidhealtachd agus anns na h-Eileanan a' cur ròbotan am feum mar thà, ach tòrr nas lugha na Breatainn gu lèir, agus tha Breatainn gu lèir fada air dheireadh air dùthchannan mar a' Ghearmailt.

"Nuair a tha thu a' coimhead sin agus ga bhriseadh sìos, feumaidh sinn coimhead ri dòighean ùra a bhith ag obair còmhla ri companaidhean air Ghàidhealtachd, agus tha mi an dòchas gun dèan teicneòlas agus rudan mar robotics is automation, gun dèan sin an diofar airson gum bi companaidhean soirbheachail air Ghàidhealtachd.

"Tha tòrr dhaoine a' smaoineachadh gu bheil tòrr de na ròbotan seo a' tighinn 's gun toir iad an obair aca air falbh.

"Ach thairis air na bliadhnaichean tha sinn air faicinn nach eil sin idir a' tachairt.

"Bidh na ròbotan a' dèanamh na h-obrach nach eil a' còrdadh ri daoine, obair a tha salach, obair a tha caran cunnartach.

"Agus faodaidh na daoine a bhith ag obair leis na coimpiutairean agus a' dèanamh airgid dhan chompanaidh," thuirt e.

