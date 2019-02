Cuirp Beinn na h-Òb gan ainmeachadh

Image copyright Dave McGimpsey Image caption Bhuineadh Andy Nisbet do dh'Obar Dheathain.

B' iad dithis de luchd-sreap ainmeil ann an Alba a chaill am beatha ann an tubaist air Beinn na h-Òb ann an Dùthaich MhicAoidh Dimàirt.

B' iad Andy Nisbett a bhuineadh do dh'Obar Dheathain, agus Steve Perry, Sasannach a bha a' fuireach ann an Inbhir Nis.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginn mu 3:45f. Dimàirt.

Chaidh iomairt shònraichte a chur air bhonn eadar Sgioba Teasairginn Bheanntan Asainte, agus na Maoir-Chladaich.

Chaidh cuirp an dithis fhireannach a lorg air taobh an iar-thuath na beinne goirid an dèidh 02:00m Diciadain le sgioba heileacoptair nam Maor-Cladaich.

Thug luchd-teasairginn na cuirp far na beinne Diciadain.