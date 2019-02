Tha Muilinn Chlò Charlabhaigh ann a Leòdhas air dùnadh.

Ged a tha am fear leis a bheil I, Tim Aldred, air innse dhan luchd-obrach gum fosgail I a-rithist an ath-sheachdain, tha tomhais do dh'amharas 'san sgìre.

Tha còmhraidhean air gabhail àite eadar Mhgr Aldred agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean - ach chan eil co-dhùnadh sam bith ann fhathast am faigh e taic-airgid bhon bhuidhean.