Dè seòrsa duine a bh' ann an Teàrlach Òg Stiùbhairt?

Bidh òraid aig Ionad Chùl Lodair a' cur teagamh san ìomhaigh chumanta den Phrionnsa mar fhear boireanta gun smior.

'S e an t-ùghdar, Steve Lord, a bheir òraid bhliadhnail Urras Nàiseanta na h-Alba seachad.

Bidh an òraid steìdhichte air leabhar a sgrìobh e, Walking with Charlie, sa bheil e a' ceasnachadh a' bheachd gur e duine lag mì-fhearail a bh'anns a' Phrionnsa.

Chaidh an ìomhaigh seo de Theàrlach mar fhear bhog a dhaingneachadh ann am prògraman a leithid Culloden ann an 1964 agus an sreath telebhisein, Outlander.

'S e Comann 1745, a chaidh a stèidhicheadh airson dìleab nan Seumasach a dhìon, a thug cuireadh don sgrìobhadair aig tachartas a bhios aca a h-uile bliadhna mar chuimhne air Blàr Chùl Lodair.

Propaganda

'S e argamaid cathraiche a' chomainn, Mìcheal Nevin, gur e propaganda an riaghaltais Bhreatanaich aig àm ar-a-mach nan Seumasach is coireach ris an dòigh sa bheil mòran a' cuimhneachadh air a' Phrionnsa.

"Ge bith dè do bheachd air comasan a 'Phrionnsa mar chomandair airm, chan eil mar a tha cuid a' magadh air ag innse na fìrinn mu nàdar an duine fhèin.

Chan eil dòigh air thalamh gum faodadh duine an-thapaidh gun neart uidhear de luchd-taic a mhisneachadh neo an turas cruaidh às a' Ghàidhealtachd gu Derby agus air ais a chrìochnachadh," thuirt Mgr Nevin.

Lean Steve Lord ceumanan a' Phrionnsa air deich de na tursan a rinn e eadar 1745 agus 1746 san iomairt aige airson criùn Bhreatainn.

Coiseachd chruaidh

Bha e mar phàirt den rannsachadh aige airson an leabhair aige agus airson dearbhadh nach b 'urrainn do dh'fhear nach robh tapaidh agus dàna siubhal air na slighean a ghabh am Prìonnsa agus na Seumasaich.

Am measg nan tursan aca ro Bhlàr Chùl Lodair bha slighe 16.5 mìle eadar Dail Eildhe gu Gleann Fhionnhainn tarsainn Loch Seile airson Bratach nan Seumasach a thogail.

An dèidh a' bhlàir far an d'fhuair feachdan an riaghaltais làmh an uachdair, a' cur ruaig air a' Phrionnsa agus a chòmhlan, choisich iad 20 mìle à Loch Arceig tro Ghleann Pheathain dhan Òban agus Meobal.

Am beachd Steve Lord:"Chan e cuairt a tha seo as urrainn do dhuine nach robh misneachail agus air a dheagh uidheamachadh a dhèanamh."

A-rithist, eadar 18mh ann Òg-mhios agus 21mh an Òg-mhios choisich am Prionnsa 12 mìle tro Ghleann Deasairidh a' seachnadh loidhne de shaighdearan nan "còtaichean dearga" eadar Loch Chuaich agus Ceann Loch Shùirn.

"'S e slighe gharbh dha-rìreabh a tha seo gun cheuman-coise neo comharran follaiseach," thuirt Mgr Lord.

Bidh dealbhan aige bho na tursan aige air an taisbeanadh mar phàirt den òraid aige aig Ionad Chùl Lodair air 12mh an Giblean.