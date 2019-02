Tha obair air tòiseachadh air an dàrna pàirt de Shlighe Pheofhair.

'S e slighe coiseachd is baidhseagail a th' innte eadar Srath Pheofhair is Inbhir Pheofharain, agus 's ann air far an robh an t-seann loidhne rèile eadar an dà bhaile a tha i.

Fhuair a' phròiseact maoineachadh bhon Riaghaltas agus bho Urrasan Prìobhaiteach gus a ghluasad chun na h-ath h-ìre.