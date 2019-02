Dh'fhaodadh nach bi seirbheis adhair ann eadar an t-Òban agus Colla, Tiriodh agus Colbhasa bho mheadhan a' Chèitein.

Thig an cùmhant PSO aig Hebridean Air Services Earranta gu crìch an uairsin agus thuirt Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid nach d'fhuair iad tairgse a bha freagarrach airson a' chùmhnant ùir.

Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich.