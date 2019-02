ICT is County gus cluich a-rithist

Image copyright SNS Image caption Josh Mullin leis an tadhal a dh'fhàg na sgiobaidhean co-ionnan 2-2.

Feumaidh na sgiobaidhean Gàidhealach cluich a-rithist airson àite sa chairteal chuairt dheireannaich de Chupa na h-Alba às dèidh dhaibh crìochachadh co-ionnan oidhche Luain.

Choinnich iad ann an Inbhir Pheofharain is 25 bliadhna ann bho chaidh am bhòtadh a-steach a Lìog na h-Alba an toiseach.

'S iomadh dàrbaidh a bh' ann bhon uairsin is làmh an uachdair air a bhith aig Ross County anns an fheadhainn mu dheireadh.

'S iad Caley Thistle a chaidh air thoiseach Diluain ge-tà le trì mionaidean deug air a' chleoc, oidhirp ìosal shònraichte bho Aaron Doran a' dol seachad air Scott Fox.

Bha cothroman aig gach taobh. Chuir Fox stad air rocaid bho Tom Walsh, is bha Mìchael Gardyne faisg air tadhal 'son Chounty aig ceann eile na pàirce. Chaidh iad a-steach le ICT air thoiseach 1-0.

Anmoch

Thionndaidh cùisean tràth san dàrna leth, Ross Stiùbhart aig County le tadhal is e dìreach air tighinn far na beingidh.

Bha freagairt an ìre mhath sgiobalta aig Caley Thistle. Bha oidhche car doirbh air a bhith aig Brad MacAoidh an loidhne-dìon ach b' e a nochd sa bhocsa às dèidh breab-oisne gus Inbhir Nis a chur air ais air thoiseach.

Bha coltas ann gun dèanadh sin an gnothach airson sgioba Iain Robasdain ach ann an ùine a chaidh a chur ris a' gheama, nochd beàrnan mòra ann an loidhne-dìon Inbhir Nis is bhrist Josh Mullin aig County air falbh gus am ball a lasadh seachad air Mark Ridgers.

Chrìochnaich an geama 2-2 is coinnichidh na sgiobaidhean a-rithist ann an Inbhir Nis Dimàirt an 19mh den mhìos.

Bidh an sgioba a thèid troimhe an aghaidh Dundee United sa chairteal chuairt dheireannaich.