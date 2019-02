Rabhadh mu chall bhancaichean an Alba

Image copyright Getty Images

Tha rabhadh ann gur dòcha gum bi e doirbh do dhaoine ann an Alba airgead fhaighinn ri linn na th' ann de bhancaichean is innealan ATM a tha air dùnadh.

Tha a' bhuidheann Which? ag ràdh gu bheil feum air riaghladair a' stèidheachadh gus smachd a chumail air a' ghnothach.

Chualas Ministear an Ionmhais Phoblaich ann an Riaghaltas na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, mar tha an t-seachdain seo a' cur fàilte air sgeama ùr a tha ag amas air seirbheisean ATM ann an sgìrean dùthchail a dhìon.

ATMs a falbh

A-nis tha a' bhuidheann Which? air draghan a thogail mun chùis.

Thuirt iad gu bheil cha mhòr 400 banca air dùnadh ann an Alba bho 2015, is gun do dh'fhalbh cha mhòr 300 ATM am-bliadhna.

Tha iad ag ràdh gu bheil seo gu sònraichte a' toirt buaidh air sgìrean dùthchail.

'S e tha iad a' moladh ach gum bu chòir do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte riaghaladair a stèidheachadh gus smachd a chumail air a' chùis.

Tha a' bhuidheann cuideachd airson dèanamh cinnteach gum bi cothrom aig an t-sluagh agus aig gnìomhachasan airgead a thoirt a-mach nuair a dh'fheumas iad.