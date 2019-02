Dh'fhosgail taisbeanadh sònraichte ann an Galaraidh Inbhir Nis a' comharrachadh iomain air a' Ghàidhealtachd.

Tha an taisbeanadh mar thoradh air pròiseact far an deach ceathrar luchd-ealain an lùib chlubaichean an Eilein Sgitheanaich, Na Mananachain, a' Ghearasdain agus Bhaile Ùr an t-Slèibh.

Thadhail Doneil MacLeòid air an galaraidh.