£3.5m do ghoireasan ùra an Steòrnabhagh

Image copyright HIE Image caption Le barrachd iataichean a' tadhal air na h-eileanan, tha e cudromach gum bi goireasan freagarach air an son.

Dhearbh Bòrd Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean gu bheil iad a' cur £3.5m ris a' phròiseact airson marina agus goireasan ùra a thogail ann an Ionaicleit, ann an Steòrnabhagh.

Tha Ùghdaras a' Chala a' dol a chosg £11m air a' phàirt seo dhen phròiseact anns am bi 70 àitean ùra 'son bhàtaichean aig Ionaicleit, àite-einnseanaireachd agus ionad inbhe-bìdhe cuideachd.

Bha an Leas Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney a' coinneachadh ri riochdairean bho Ùghdaras Chala Steòrnabhaigh agus HIE Diardaoin agus chuala e mu na planaichean airson a' phuirt thairis air an fhichead bliadhna a tha romhain.

Eaconomaidh

Image copyright HIE Image caption Bha Mgr Swinney a' bruidhinn ri Àrd-oifigear an ùghdarrais, Ailig MacLeòid mu na buannachdan a bhios an lùib a' phròiseict.

"Tha uisgeachan na h-Alba cudromach gu eaconomaidh na dùthcha agus anns na planaichean againn airson chosnaidhean.

"Tha Riaghaltas na h-Alba a' cur taic ri gnìomhachasan a' puirt agus ag aithneachadh na buaidh a tha Ùghdaras Chala Steòrnabhaigh a' toirt air an eaconamaidh gu h-ionadal agus gu nàiseanta", thuirt e.

Le turasachd mara a' sìor leudachadh, agus uisgeachan timcheall nan eilean cho tarraingeach, tha Steòrnabhagh cudromach mar àite-tadhail do sheòladairean a tha a' dèanamh na slighe eadar Rubha Robhanais agus Ceann Bharraigh.

Buannachd

Tha dùil gun tòisich obair ann an Ionaicleit sa Ghiblean, agus aon uair 's gu bheil e deiseil, bidh goireasan air tìr a bharrachd na tha ann aig muir airson seòladairean agus bidh innealan ann 'son bàtaichean a thogail às a' mhuir, agus àitean ann airson bàtaichean a stòradh.

Tha 80 àitean 'son bhàtaichean mar-thà aig Ceann a' Bhàigh 's chaidh crìoch a chur air a' phìos sin dhen phròiseact ann an 2014.

Tha sin cha mhòr loma làn fad na tìde, a' fàgail gu bheil gainnead àitean nuair a tha e trang as t-samhradh.

Tha an t-ùghdaras cuideachd am beachd port domhainn a chruthachadh airson bàtaichean-mòra cùrsa-mara, is bàtaichean-carago.

Sàbhailteachd

Thuirt Àrd-oifigear Ùghdaras a' Chala, Ailig MacLeòid gu bheil an obair aig Ionaicleit na phìos mòr den phlana aca.

"Bheir e buannachd mhòr do Steòrnabhagh, agus do na h-eileanan anns an fharsaingeachd, a bharrachd air luchd-turais.

"Bidh na goireasan nas fheàrr, nas sàbhailte agus nas tarraingiche do dhaoine aig a bheil bàtaichean, 's tha an t-ionmhas bho HIE na chuideachadh 'son a' phròiseict seo", thuirt e.