Binn phriosain 'son drugaichean a reic an Inbhir Nis

Chaidh binn trì bliadhna gu leth a thoirt air fireannach, a bha na bhall de ghrathaisg eucoir agus a reic dhrogaichean clas 'A' ann an sgìre Inbhir Nis.

Thugadh a' bhinn air Bailey Mac an Tàilleir anns an Àrd-Chùirt ann an Glaschu Diardaoin, às dèidh do Phoileas Alba rannsachadh a dhèanamh air ionnsaighean a rinneadh leis a' bhuidhinn eucoir ann am meadhan na h-Alba.

Bha am fireannach, fichead sa h-aon bliadhna a dh'aois air aideachadh gun robh e cionntach air casaidean gun robh e an sàs ann an reic dhrugaichean ann an Inbhir Nis eadar an Gearan agus an Ceitean an-uiridh.

Thànaig Bailey Mac an Tàilleir gu aire Poileas Alba an-toiseach fhad 's a bha Aonad Sgrùdaidh nan Coimhearsnachdadh a' dèanamh rannsachaidh air droch ionnsaighean ann am meadhan na h-Alba, 's amharras orra gur e buidheann eucoir a bha rin coireachadh.

Sgrùdadh mionaideach

Thàinig e am follais gun robh Mac an Tàilleir aig cridhe na buidhne - a bha an sàs ann a bhith a' reic dhrogaichean ann an sgìre Inbhir Nis.

Mar thoradh air an rannsachadh, dhearbh na poileis gun robh am fireannach, 21 bliadhna a dh'aois, air cocain luach £300,000 a thoirt a-steach do sgìre Inbhir Nis thairis air trì mìosan aig toiseach na bliadhna an-uiridh,

Thuirt an Detective Inspector Peadar MacCoinnich gu bheil iomairtean mar seo a' dearbhadh gun dèan iad an dìcheall gus eucoirich a tha an sàs ann an rèic dhrogaichean a thoirt gu lagh.

Mhìnich e gun deach a' phrosbaig a chur air Mac an Tàilleir mar thoradh air rannsachadh eile agus gur e obair mhionaideach a thug a' chùis seo dhan chùirt.

