Fear a bhàsaich air ainmeachadh

Dh'ainmich na Poilis deugaire a chaill a bheatha ann an tubaist-rathaid faisg air Inbhir Nis air an deireadh-sheachdain.

B' e Samuel Foster, 18, à Ceann Loch.

Thachair an tubaist air an A82 aig Dabhach Gairbheach mu 10:20f oidhche Dhòmhnaich.

Bha Samuel Foster a' dràibheadh Renault Clio ghuirm a bhuail ann am Ford Galaxy airgid.

Call

Cha deach boireannach a bha aig cuibhle a' Ford Galaxy a leòn gu dona.

Thuirt teaghlach Samuel Foster gur e balach gasta, laghach a bh' ann, is gun robh tòrr charaidean aige.

B' e am fear as òige na theaghlach, is bràthair is dithis pheathraichean aige.

Thuirt a theaghlach nach eil faclan aca airson mìneachadh mar a bhios iad ga ionndrainn.

Thug iad taing dhan a h-uile duine a th' air fios a chur orra bho thachair an tubaist.