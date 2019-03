Dìth aonta airson an iasgaich a-rèir Riaghaltas na h-Alba

Chan eil aonta idir ann airson an iasgaich às dèidh Bhrexit, a-rèir Riaghaltas na h-Alba, fiùs ged a dheadh aonta Theresa May tro Thaigh nan Cumantan sna seachdainean a tha romhainn. Bha Rùnaire na h-Eaconomaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, a' bruidhinn agus Co-chruinneachadh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' coinneachadh ann an Arcaibh airson beachdachadh air buaidh Bhrexit air an sgìre. Seo Dòmhnall MacLaomainn: