Maoineachadh mòr do phròiseictean eileanach

Image caption 'S ann air an talamh seo tha Ceòlas airson Ionad Dualchais agus Ealain a thogail.

Gheibhear £1.8m airson ionad ealain an Uibhist a Deas, agus £368,000 'son seann sgoil ann an Leòdhas a dhèanamh na goireas coimhearsnachd.

Tha an taic-airgid a' tighinn bho Mhaoin Ath-Leasachaidh Riaghaltas na h-Alba a tha ga thoirt seachad an co-bhann le ùghdarrasan ionadail airson obraichean agus coimhearsnachdan seasmhach a chruthachadh.

Tha dà phròiseict sna h-Eileanan Siar a' faighinn buannachd às an stòras.

Tha Ceòlas ann an Uibhist a Deas a' dol a dh'fhaighinn £1.8m airson ionad dualchais agus ciùil, air am bi Cnoc Soilleir, a thogail ann an Dalabrog.

Cosgaidh an obair mu £7m uile gu lèir, agus tha iad an dòchas gum bi obair ann do mu 40 duine aig a' cheann thall.

Thathar a' tuigsinn gur e seo an cnap airgid mu dheireadh a dh'fheumte airson leigeil leotha a dhol air adhart leis a' chiad phàirt den phròiseict.

Tha dùil aca gum bi a' chiad phìos suas san Lùnastal 2020.

Gheibh a' phròiseict airson seann sgoil Bhràgair a leasachadh mar ionad coimhearsnachd taic luach £368,000.

Ghabh an leasachadh ceum cudromach aig toiseach 2018 nuair a fhuair iad £750,000 bhon Chrannachur Nàiseanta.

Fhuair Urras Bhràgair agus Àrnoil briseadh-dùil nuair a dh'fhàilig a' chiad tagradh a rinn iad.

Cheannaich iad an togalach ann an 2012 agus e coltach gun cosg a' phròiseict gu lèir mu £1.5m.

A thuilleadh air an dà phròiseict sna h-Eileanan Siar, chaidh ainmeachadh gum faigh obair leasachaidh aig cidhe Armadail san Eilean Sgitheanach £311,00, agus gun tèid £200,000 do Thaigh-Tasgaidh Chille Mhàrtainn ann an Earra-Ghàidheal.