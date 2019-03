Adhartas airson sealbh coimhearsnachd air fearann sna Hearadh

Image caption Tha sgìre nam bàgh san oighreachd, cho math ris an Taobh Tuath agus Beàrnaraigh.

Tha an oidhirp airson Oighreachd nam Bàgh sna Hearadh a chur fo smachd muinntir an àite air gluasad air adhart.

Tha cha mhòr seachd bliadhna ann on chaidh bruidhinn air an toiseach, ach a-nis tha a' bhuidheann-stiùiridh aig ìre far am bi iad, an ceann beagan sheachdainnean, a' faighneachd den t-sluagh am bheil iad airson am fearann a cheannach

Tha Oighreachd nam Bàgh a' toirt a-steach na bàigh, an Taobh Tuath agus Eilean Bheàrnaraigh.

'S ann leis an teaghlach Hitchcok a tha an talamh; chaidh a cheannach airson £5,000 ann an 1925.

Eu-coltach ri sgìrean eile sna h-eileanan far an robh an t-uachdaran deònach gu leòr am fearann a reic ris an t-sluagh cha robh an t-uachdaran airson a leigeil seachad.

Tha Iain Macleòid bhon bhuidhinn-stiùiridh ag ràdh gur e sin an cnap-starra as motha a bha ron oidhirp aca am fearann a chur fo smachd na coimhearsnachd.

"Sin an duilgheadas mòr a bh'againn airson am fiosrachadh fhaighinn a-mach nach robh aig na coimhearsnachdan eile agus 's e sin a bu choireach gun tug e cho fada dhuinn am fiosrachadh seo fhaighinn," thuirt e.

Fhuair iad luach na h-oighreachd ach bha Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean ag iarraidh orra luach na b'fheàrr fhaighinn.

"Bha fiosrachadh aig an uachdaran airson a chur a-staigh dhan luach mu dheireadh agus chum sin beagan dàil oirnn.

"Thug an t-uachdaran dhuinn am fiosrachadh sin a-nise agus tha sinn an dòchas gum bi sin againn an ath sheachdain, agus gum bi sinn an nuairsin ann an suidheachadh gun urrainn dhuinn a dhol a-mach dha na coimhearsnachdan airson coinneamhan a chumail agus innse dhaibh mun rannsachadh a rinn sinn agus a bheil iad airson an oighreachd a cheannach neo nach eil," mhìnich Mgr MacLeòid.

Tha a' bhuidheann-stiùiridh an dòchas gum faic an sluagh gu bheil luach ann dhaibh-san sealbh a bhith aca air an oighreachd.

"Mar a tha, aig an àm seo, mar a tha uachdaran prìobhaideach ann chan urrainn dha-san airgead poblach fhaighinn ach 's urrainn coimhearsnachd a th'air an oighreachd a cheannach sin fhaighinn," thuirt Mgr MacLeòid.