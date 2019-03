Thòisich iomairt ann am Muile airson ionad cùram-chloinne a steidheachadh air an eilean. Ach leis cho beag 'sa tha àireamh-sluaigh na sgìre, chan eil companaidhean prìobhaideach airson gnothaich a ghabhail ris. Mar sin tha Urras Coimhearsnachd Mhuile 's Eilean Ì ag iarraidh taic bho Chomhairle Earra-Ghàidheil 's Bhòid airson am pròiseact a thoirt gu buil. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris..