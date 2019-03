Bha sgìre Loch Laomainn agus na Tròisichean aig cridhe saoghal spioradail nan Gàidheal anns an ochdamh linn deug. Sin beachd a chur an t-Ollamh Dòmhnall Meek air adhart an t-seachdain-sa, ann an òraid mun bhàrd spioradail ainmeil Dùghall Bochanan, a bhuineadh dhan sgìre. Bha am fear-naidheachd againn, Ruairidh MacIomhair, aig an oraid.