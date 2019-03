Tuilleadh maill air aiseag ùr

Image caption Bha dùil gum biodh aiseag ùr air an t-slighe ann an 2018.

Nochd e gur dòcha gum bi trì bliadhna eile ann mus bi bàta airson an Tairbeirt, Ùige agus Loch nam Madadh deiseil.

Bha còir aice a bhith ann an seirbheis anns an fhoghar 2018 ach chaidh a ràdh an uair sin gun tigeadh i as t-earrach 2020 mus deach tuilleadh maill air an obair.

Tha dragh air Comhairle nan Eilean Siar nach crìochnaich Ferguson Marine an cùmhnant, agus tha iad a' moladh an obair a ghluasad gu gàrradh togail eile.

Thuirt Cathraiche na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robostan gum bu chòir coimhead air dà aiseag ùr òrdachadh a ghabhadh togail ann an 18 mìosan.

Cuideachd, tha ministearan riaghaltais ag ràdh gum feum an àimhrèit eadar CMAL agus Ferguson Marine stad.

Tha a' chompanaidh togail ag ràdh gun do chur atharrachadh air plana bàta-aiseig ùr cosgaisean an-àirde

Tha CMAL, leis a bheil soithichean ChalMac, a' dol às aicheadh gu robh an t-atharrachadh cho mòr ri sin.