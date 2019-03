Naidheachdan 11:00

Etiopia

Thàinig dearbhadh bho Ethiopian Airlines gun d'fhuair luchd-rannsachaidh ann an Etiopa am bocsa dubh a bha sa phlèana Boeing 737 Max 8 a bh'anns an tubaist an-dè. Chaill a h-uile duine, seachd fichead 's seachd duine deug a bha air an t-slighe eadar Addis Ababa agus Nairobi, am beatha. Thuirt Boeing gu bheil iad a' toirt taic theicnigeach dhan luchd-rannsachaidh.

Brexit

Tha na còmhhraidean mu Bhrexit eadar Breatainn agus an t-Aonadh Eòrpach fhathast glaiste là mus bidh bhot eile ann an Taigh nan Cùmantan air aonta Theresa May. Tòisichidh còmhradh an-diugh a-rithist ag amas air fuasgladh fhaighinn dhan chnap-starra mu chrìoch na h-Èireann.

Murtair World's End

Chaochail Aonghas Mac na Ceàrdaich, murtair World's End, sa phrÌosan ann an Gleann Urchail. Chaidh Mac na Ceàrdaich, a bha 74, dhan phrìosan bho chionn ceithir bliadhna airsoson Christine Eadie agus Helen Scott a mhurt an dèidh dha eòlas a chur orra Taigh-seinnse West End ann an Dùn Èidean ann an 1997. B' i a' bhinn, seachd bliadhna deug thar fhichead sa phrìosan, a' bhinn as fhaide riamh ann an Alba.

Casaid muirt

Tha dùil ri gille, 15, sa chùirt an-diugh fo chasaid mu mhurt an deugaire Jodie Chesney air taobh sear Lunnain air a' chiad là den mhìos seo. 'S e an dàrna duine a tha fo chasaid mun bhàs agus tha dùil ri fear eile, 20, sa chùirt an-diugh cuideachd.

Dail air bàtaichean-aiseig

Tha ministearan Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gum feum an aimhreit eadar CMAL agus Ferguson Marine stad. Tha eas-aonta eadar CMAL, a tha os cionn bhàtaichean-aiseig Chal Mac, agus Ferguson Marine mu chosgaisan a' phròiseict agus tha e coltach a-niste gum faodadh trì bliadhna eile a bhith ann mas bidh am bàta a tha Ferguson a' togail airson seirbheis Ùige, an Tairbeart 's Loch nam Madadh deiseil. Tha Cathraiche Comataidh na Còmhdhail aig Comhairle nan Eileabn Siar, Ùisdean Robasdan, ag ràdh gur ann air an Riaghaltas a tha dleasdanas dèiligeadh ris an t-suidheachadh agus gu feum iad coimhead ri bàtaichean a thogail ann an gàraidhean eile.

Àimhreit mu chraoibh

Tha àimhreit san Eilean Sgitheanach mu chraoibh a chaidh a ghearradh gu làr faisg Raon-laighe Aiseig, far am bheil dùil ri deuchainnean rin tòiseachadh air seirbhisean adhair ùra. Tha a' bhuidheann iomairt, Skye and Lochalsh Airport Discussion, a tha an aghaidh sheirbeisean adhair as ùr, den bheachd gun deach a' chraobh aig Creag na Cùbaid, air seann làrach adhraidh, a leagail mar ullachadh airson nan deuchainnean