Clagadairean a' cruinneachadh

Nochd daoine bho air feadh na Rìoghachd Aonaichte ann an Loch Abar air an deireadh-sheachdainn gus na sgilean aca a ghleusadh - le clagan.

Tha sia mìle togalach air feadh an t-saoghail anns a bheil clagan dhe sheòrsa a' bualadh - agus 's e eaglaisean a th' anns a' chuid as motha dhiubh.

Tha còig mìle dhiubh ann air feadh Shasainn, agus mu fhichead an seo ann an Alba.

'S e an t-ionad anns an robh na clagadairean cruinn aig tuathanas Thullaich - faisg air an Drochaid Ruaidh.

Chaidh Pàdraig MacAmhlaigh ann dhuinne.