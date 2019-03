Cò leis a bheil Alba?

Image caption Tha tòrr sgìrean air a' Ghàidhealtachd ann an làmhan prìobhaideach.

Nì buill-phàrlamaid Albannach deasbad Dimàirt air iarrtas gum bi sealbh air fearann na h-Alba nas fhollaisiche.

Fad bhliadhnaichean mòra tha mòran de cheann a tuath na dùthcha gu sònraichte air a bhith ann an làmhan aon duine, companaidhean a th'air an clàradh thall thairis agus buidhnean an leithid Coimisean na Coilltearachd.

Tha am ball-pàrlamaid Uaineach, Andy Wightman, ag ràdh gu bheil e airson agus gum bi e nas fhasa fiosrachadh fhaighinn mu cò leis a tha fearann fhaighinn.

"Gu h-eachdraidheil, tha e air a bhith doirbh do dhaoine fiosrachadh fhaighinn air cò leis a tha talamh.

"Chan e a-mhàin gum bi sin a' sàrachadh dhaone, tha e cuideachd feumail airson adhbharan practaigeach, mar chomhairle a tha airson rathad a chàradh neo obair leasachaidh a dhèanamh air cidhichean neo air na cladaichean.

"Mura h-eil e furasta faighinn a-mach cò an luchd-seilbh cha bhi càil a' tachairt.

"Ma tha daoine a' coimhead airson làrach air an tog iad taigh agus mar sin air adhart, tha e air leth feumail.

"Sa chuid as motha de dhùthchanan eile, 's urrainn dhut a dhol a-steach gu oifisean na comhairle ionadail agus gheibh thu a-mach cò leis a bheil sealbh de dh'fhearann san sgìre a leigeis leat a dhol thuca agus bhruidhinn riutha mu na tha san amhairc agad.

"An seo tha e cha mhòr do-dhèanta," mhìnich Mgr Wightman.