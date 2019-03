Thòisich sgrùdadh an dèidh mar a chaidh ionnsaigh dhrabasta a thoirt air deugaire an Inbhir Nis Là na Sàbaid.

Thachair an ionnsaigh air an nighinn, 17 bliadhna de dh'aois, mu 10:50f air 10mh am Màrt faisg air Ionad Coimhearsnachd Mharc-Innis.

Tha oifigearan poilis a tha a' sgrùdadh na casaid airson bruidhinn ri fireannach a chunnacas san sgìre mu àm an tachartais.

Tha iad ag ràdh gu bheil e mu chòig troighean agus seachd òirlich de dh'àirde agus na dheugaire rud beag nas òige na 20 bliadhna de dh'aois.

Tha e caol agus bha brògan spòrs air, le briogais ghorm spòrs air a bheil MacKenzie sgrìobhte agus air an robh bann geal agus dearg.

Thuirt an Det. Insp. Eddie Ross gu robh a' chùis na adhbhar dragh dhaibh ged nach deach am boireannach a ghoirteachadh.