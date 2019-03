Naidheachdan 11:00

Brexit

Tha buill-phàrlamaid ag ullachadh son na dàrna bhòt air aonta Bhrexit Theresa May agus ise ag ràdh gun d'fhuair i gealltanans bhon EU a-raoir air atharrachadh laghail air cùl-stad na h-Èireann. Tha na Làbaraich ag ràdh nach eil dad ùr aig a'Phrìomhaire. Tha Jacob Rees Mogg, ceannard an ERG, a' bhuidheann de bhuill-phàrlamaid Tòraidh as teagmhaiche mun EU, ag iarraidh dàil sa bhòt ann an Taigh nan Cumantan a-nochd. Tha esan ag iarraidh a' bhòt fhàgail chun a-màireach gus am bi ùine ann sgrùdadh ceart a dhèanamh air na pàipearan laghail. Thuirt ceannard Thaigh nan Cumantan, Andrea Leadsom, san uair de thìde mu dheireadh, gun toir Àrd Fhear-tagraidh na Rìoghachd Aonaichte, Geoffrey Cox, fiosrachadh dha na Cumantan an-diugh mun ghealltanas a fhuair Theresa May ann an Strasbourg a-raoir.

IRA

Tha buidheann, a tha a' toirt an ainm IRA orra fhèin, ag ràdh gur iad a chuir pasgain le stuth spreadhaidh annta gu Oilthigh Ghlaschu agus gu dà phort-adhair gus stèisean rèidhle ann an Lunnainn an t-seachdain sa chaidh. Thuirt poilis gun deach am fiosrachadh a chuir gu buidheann naidheachd ann an Èirinn a' cleachdadh facal aithnichte mar dhearbhadh.

Figearan fàis

Tha figearan oifigeil ag ràdh gun do dh'fhàs eaconamaidh na Rìoghachd Aonaichte sna trì mìosan mu dheireadh an-uiridh. Bha fàs 0.2% ann a rèir Oifis nan Staitistig Nàiseanta a thuirt gur e leudachadh ann an gnìomhachas an teicneòlais agus seirbheisean slàinte as motha a thug buaidh air an sin.

Boeing 737 Max 8

Chaidh tuilleadh casg ainmeachadh air an itealan Boeing 737 Max 8 agus Astràlia a-nis a' cur stad orra bho shiubhal an dèidh dà thubaist sna còig mìosan mu dheireadh. Tha Singapore, Sìona agus Korea a Deas am measg nan dùthchannan eile nach leig leis an t-seòrsa itealain sin siubhal. Chaill seachd fichead 's seachd duine deug am beatha air bhòn-dè nuair a thuit plèana le Ethiopian Airlines goirid an dèidh falbh à Addis Ababa.

Targaidean ionadan tubaiste agus èiginn

Dh'fhailnich e a-rithist air a' mhìos seo chaidh air ionadan tubaiste agus èiginn aig ospadail na h-Alba tighinn air an targaid airson dèiligeadh ri euslaintich an taobh a-staigh ceithir uairean de thìde. Tha na figearan as ùire ag ràdh gur e 91% ris an deach sealltainn san ùine a bu chòir, seach an targaid aig 95%, ged is iad figearan na mìos seo chaidh an fheadhainm as fheàrr bhon t-Samhainn an-uiridh.

Gleann Èite

Bidh ath-sgrùdadh ann air plana airson trì pròiseactan haidro beaga ann an Gleann Èite faisg air Gleann Comhann. Bha na trì sin am measg seachd dhan tug Comhairle na Gàidhealtachd cead air a' mhìos seo chaidh ach an Comhairliche Anndra Baxter air gu leòr de thaic fhaighinn airson ath-sgrùdaidh orra.