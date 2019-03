Draghan mu leasachadh na Cùil

Image copyright Coul Links

Thèid dà bhuidhinn chathrannais a tha a' riochdachadh luchd-coiseachd còmhla Dihaoine gus cur an aghaidh phlanaichean airson raoin-ghoilf an Cataibh.

Thòisich rannsachadh poblach air a' mhìos seo chaidh mun leasachadh aig a' Chùil, eadar Eurabol agus Loch Fleòid.

'S iad na h-Aimeireaganaich Todd Warnock is Mike Keiser a th' air an leasachadh a chur air adhart.

Cluinnidh an rannsachadh poblach sa Chlais Mhòir Dihaoine bho na buidhnean Ramalairean na h-Alba agus ScotWays.

Milleadh

Canaidh iad gun dèanadh raon-goilf sgrios maireannach air coltas an àite.

Togaidh iad draghan cuideachd gun toireadh e droch bhuaidh air còraichean daoine a bhith a' coiseachd air an fhearann.

Tha an fheadhainn a tha a' cur taic ris an leasachadh ag ràdh gum bi obraichean ùra na chois, agus gu dearbh gun cuireadh e ri bòidhchead an àite.

Bidh an co-dhùnadh deireannach air an leasachadh aig Riaghaltas na h-Alba.